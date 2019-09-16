Ростов
мин
17
Норманн
Матиас Норманн
65'
90
78
Чистяков
Дмитрий Чистяков
90
6
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
90
28
Чернов
Евгений Чернов
90
8
Попов
Ивелин Попов
90
1
Бабурин
Егор Бабурин
90
19
Байрамян
Хорен Байрамян
54'
82
34
Козлов
Алексей Козлов
90
7
Еременко
Роман Еременко
90
11
Ионов
Алексей Ионов
90
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
77
Запасные
22
Маляров
Кирилл Маляров
46
Попов
Денис Попов
4
Ведерников
Данила Ведерников
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
13
Прошляков
Данила Прошляков
47
Долгов
Александр Долгов
15
Глебов
Данил Глебов
26
Саплинов
Александр Саплинов
3
Вилюш
Мацей Вилюш
30
Песьяков
Сергей Песьяков
25
Логашов
Арсений Логашов
Ахмат
мин
33
Гудиев
Виталий Гудиев
90
11
Исмаэл
Исмаэл
90
4
Анхель
Вилькер Анхель
90
23
Швец
Антон Швец
90
5
Мусалов
Магомед Мусалов
90
40
Уциев
Ризван Уциев
90
21
Роши
Одисе Роши
19'
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
7
Митришев
Магомед Митришев
66
88
Глушаков
Денис Глушаков
80
19
Иванов
Олег Иванов
90
Запасные
9
Михаляк
Конрад Михаляк
8
Шиманьски
Дамьян Шиманьски
59
Харин
Евгений Харин
22
Садулаев
Лечи Садулаев
18
Понсе
Андрес Понсе
77
Бериша
Бернард Бериша
6
Гащенков
Михаил Гащенков
10
Кадыров
Халид Кадыров
16
Городов
Евгений Городов
13
Гиголаев
Роланд Гиголаев