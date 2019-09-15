Оренбург
мин
9
Деспотович
Джордже Деспотович
87
17
Скофлек
Жига Скофлек
66
10
Алвеш
Рикарду Алвеш
49'
84
8
Мишкич
Даниэль Мишкич
90
66
Козлов
Савелий Козлов
90
5
Аюпов
Тимур Аюпов
90
13
Терехов
Сергей Терехов
90
-
Радакович
Урош Радакович
90
15
Зотов
Георгий Зотов
90
3
Сиваков
Михаил Сиваков
90
38
Климович
Андрей Климович
90
Запасные
19
Москвичев
Владимир Москвичев
18
Липовой
Данил Липовой
20
Фамейе
Джоэл Фамейе
42
Лапшов
Иван Лапшов
88
Галаджан
Артем Галаджан
32
Кулишев
Артем Кулишев
1
Руденко
Александр Руденко
56
Довбня
Александр Довбня
12
Малых
Андрей Малых
77
Маляров
Никита Маляров
Рубин
мин
69
Степанов
Данил Степанов
90
5
Уремович
Филип Уремович
90
10
Коновалов
Игорь Коновалов
90
12
Зуев
Александр Зуев
90
3
Плиев
Константин Плиев
90
33
Данченко
Олег Данченко
90
88
Ташаев
Александр Ташаев
90
18
Могилевец
Павел Могилевец
90
20
Марков
Евгений Марков
73
6
Башкиров
Евгений Башкиров
53'
80
22
Дюпин
Юрий Дюпин
90
Запасные
80
Сорокин
Егор Сорокин
59
Макаров
Никита Макаров
26
Микелтадзе
Бека Микелтадзе
2
Старфельт
Карл Старфельт
21
Кварацхелия
Хвича Кварацхелия
99
Закиров
Камиль Закиров
8
Кьяртанссон
Видар Кьяртанссон
70
Кипиани
Николай Кипиани
14
Гранат
Владимир Гранат
23
Коновалов
Иван Коновалов
93
Городовой
Алексей Городовой
29
Денисов
Виталий Денисов