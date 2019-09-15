Краснодар
мин
39
Сафонов
Матвей Сафонов
90
6
Рамирес
Кристиан Рамирес
90
5
Спайич
Урош Спайич
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
98
Петров
Сергей Петров
90
88
Камболов
Руслан Камболов
61
10
Вилена
Тонни Вилена
90
17
Ольссон
Кристоффер Ольссон
48'
90
7
Вамберто
Вандерсон
57'
76
9
Арисленес
Ари
67'
69
93
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов
16'
90
Запасные
6
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
17
Кайо
Кайо
31
Ещенко
Сергей Ещенко
21
Намли
Юнес Намли
70
Уткин
Даниил Уткин
85
Игнатьев
Иван Игнатьев
66
Адамов
Денис Адамов
3
Фьолусон
Йон Гудни Фьолусон
89
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
33
Берг
Маркус Берг
Крылья Советов
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
77
Кабутов
Дмитрий Кабутов
80
3
Чернов
Никита Чернов
90
50
Карпов
Максим Карпов
90
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
61
8
Гацкан
Александр Гацкан
90
17
Зиньковский
Антон Зиньковский
90
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
66
99
Канунников
Максим Канунников
90
7
Соболев
Александр Соболев
12'
90
Запасные
52
Смирнов
Данила Смирнов
33
Чичерин
Никита Чичерин
90
Бурлак
Тарас Бурлак
44
Овсянников
Богдан Овсянников
78
Киселев
Геннадий Киселев
9
Радонич
Деян Радонич
54
Терехов
Антон Терехов
20
Мияилович
Срджан Мияилович
14
Гынсарь
Раду Гынсарь
28
Антон
Пол Антон
6
Якуба
Денис Якуба