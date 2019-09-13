Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
90
6
Дуглас
Дуглас Сантос
90
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
90
6
Иванович
Бранислав Иванович
90
19
Смольников
Игорь Смольников
90
18
Жирков
Юрий Жирков
90
16
Барриос
Вильмар Барриос
90
14
Кузяев
Далер Кузяев
70
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
66'
90
7
Азмун
Сердар Азмун
75
22
Дзюба
Артем Дзюба
5'
90
Запасные
39
Караваев
Вячеслав Караваев
4
Осорио
Йордан Осорио
2
Маммана
Эмануэль Маммана
8
Краневиттер
Матиас Краневиттер
19
Сутормин
Алексей Сутормин
41
Кержаков
Михаил Кержаков
20
Мак
Роберт Мак
21
Ерохин
Александр Ерохин
17
Шатов
Олег Шатов
Арсенал
мин
36
Левашов
Михаил Левашов
90
21
Альварес
Виктор Альварес
15
6
Беляев
Максим Беляев
90
8
Григалава
Гиа Григалава
90
4
Бауэр
Роберт Бауэр
90
11
Ткачев
Сергей Ткачев
90
71
Денисов
Александр Денисов
90
7
Берхамов
Кантемир Берхамов
57'
63
70
Костадинов
Георгий Костадинов
90
10
Кангва
Эванс Кангва
90
48
Луценко
Евгений Луценко
90
Запасные
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
25
Кангва
Кингс Кангва
29
Банда
Ламек Банда
9
Тудоре
Александру Тудоре
50
Шамов
Егор Шамов
17
Аджоев
Гурам Аджоев
8
Пантелеев
Владислав Пантелеев
5
Довбня
Александр Довбня
26
Коне
Бакари Коне
29
Володько
Максим Володько
14
Хагуш
Анри Хагуш
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин