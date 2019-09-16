Динамо
мин
17
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
24
Евгеньев
Роман Евгеньев
90
10
Игбун
Сильвестр Игбун
90
5
Филипп
Максимилиан Филипп
90
9
Н'Жи
Клинтон Н'Жи
45
15
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
22
Жоао Натаилтон
Жоаозиньо
70
4
Рыков
Владимир Рыков
90
6
Юсупов
Артур Юсупов
90
34
Рауш
Константин Рауш
90
31
Лещук
Игорь Лещук
90
Запасные
11
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
20
Грулев
Вячеслав Грулев
7
Кардозу
Мигел Кардозу
13
Калинин
Игорь Калинин
99
Шейдаев
Рамиль Шейдаев
88
Хильмарк
Оскар Хильмарк
2
Морозов
Григорий Морозов
18
Ордец
Иван Ордец
8
Панченко
Кирилл Панченко
3
Плиев
Заурбек Плиев
1
Шунин
Антон Шунин
Уфа
мин
8
Карп
Кэтэлин Карп
90
10
Тилль
Оливье Тилль
73
55
Табидзе
Джемал Табидзе
90
23
Емельянов
Данила Емельянов
90
2
Круговой
Данил Круговой
90
33
Сухов
Александр Сухов
90
74
Фомин
Даниил Фомин
90
57
Кротов
Вячеслав Кротов
65
3
Аликин
Павел Аликин
90
31
Беленов
Александр Беленов
90
Запасные
13
Фольмер
Кирилл Фольмер
17
Гиоргобиани
Николай Гиоргобиани
32
Вомбергар
Андрес Вомбергар
11
Бизяк
Ловро Бизяк
22
Голубев
Артем Голубев
16
Шафинский
Юрий Шафинский
77
Алиев
Азер Алиев
9
Терентьев
Денис Терентьев
99
Козлов
Андрей Козлов
5
Йокич
Боян Йокич