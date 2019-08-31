Уфа
мин
8
Карп
Кэтэлин Карп
90
17
Гиоргобиани
Николай Гиоргобиани
60
11
Бизяк
Ловро Бизяк
72
27
Неделчару
Ионуц Неделчару
90
55
Табидзе
Джемал Табидзе
90
99
Емельянов
Данила Емельянов
60
33
Сухов
Александр Сухов
90
74
Фомин
Даниил Фомин
90
15
Пуцко
Александр Пуцко
90
5
Йокич
Боян Йокич
90
31
Беленов
Александр Беленов
90
Запасные
32
Вомбергар
Андрес Вомбергар
29
Тилль
Оливье Тилль
22
Голубев
Артем Голубев
1
Чернов
Алексей Чернов
56
Круговой
Данил Круговой
16
Шафинский
Юрий Шафинский
77
Алиев
Азер Алиев
57
Кротов
Вячеслав Кротов
9
Козлов
Андрей Козлов
3
Аликин
Павел Аликин
4
Никитин
Алексей Никитин
Оренбург
мин
17
Скофлек
Жига Скофлек
90
8
Мишкич
Даниэль Мишкич
90
20
Фамейе
Джоэл Фамейе
62
5
Аюпов
Тимур Аюпов
90
38
Климович
Андрей Климович
90
7
Деспотович
Джордже Деспотович
40'
90
29
Афонин
Вадим Афонин
90
12
Малых
Андрей Малых
90
15
Зотов
Георгий Зотов
66'
71
13
Терехов
Сергей Терехов
90
31
Шахов
Виталий Шахов
90
Запасные
11
Чуканов
Андреа Чуканов
16
Алвеш
Рикарду Алвеш
19
Москвичев
Владимир Москвичев
18
Липовой
Данил Липовой
60
Козлов
Савелий Козлов
88
Галаджан
Артем Галаджан
10
Черных
Федор Черных
32
Кулишев
Артем Кулишев
1
Руденко
Александр Руденко
56
Довбня
Александр Довбня
77
Маляров
Никита Маляров
3
Сиваков
Михаил Сиваков