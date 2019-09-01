Урал
мин
19
Поляков
Денис Поляков
90
6
Аугустыняк
Рафал Аугустыняк
90
13
Бумаль
Петрус Бумаль
90
14
Бавин
Юрий Бавин
21'
90
3
Ароян
Вараздат Ароян
90
27
Меркулов
Михаил Меркулов
90
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
55
17
Димитров
Николай Димитров
78
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
20
Панюков
Андрей Панюков
46
Запасные
69
Шаболин
Артем Шаболин
58
Эль Кабир
Отман Эль Кабир
21
Насыров
Исламжан Насыров
80
Магомадов
Чингиз Магомадов
4
Мамин
Артем Мамин
44
Егорычев
Андрей Егорычев
79
Юсупов
Артём Юсупов
11
Ильин
Владимир Ильин
88
Погребняк
Павел Погребняк
77
Баклов
Олег Баклов
18
Кухарчик
Михал Кухарчик
57
Фидлер
Артем Фидлер
Краснодар
мин
5
Спайич
Урош Спайич
90
14
Ольссон
Кристоффер Ольссон
70
10
Вамберто
Вандерсон
82'
90
39
Сафонов
Матвей Сафонов
90
11
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
19'
79
77
Камболов
Руслан Камболов
90
6
Рамирес
Кристиан Рамирес
90
52
Вилена
Тонни Вилена
90
98
Петров
Сергей Петров
90
9
Арисленес
Ари
38'
70
3
Фьолусон
Йон Гудни Фьолусон
90
Запасные
31
Кайо
Кайо
21
Намли
Юнес Намли
47
Уткин
Даниил Уткин
17
Игнатьев
Иван Игнатьев
13
Грицаенко
Алексей Грицаенко
89
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
1
Крицюк
Станислав Крицюк
33
Берг
Маркус Берг