Спартак
мин
98
Максименко
Александр Максименко
90
6
Лукас
Айртон Лукас
90
14
Джикия
Георгий Джикия
90
2
Жиго
Самуэль Жиго
90
92
Рассказов
Николай Рассказов
90
8
Тиль
Гус Тиль
90
7
Гулиев
Аяз Гулиев
74
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
20
Шюррле
Андре Шюррле
90
10
Бакаев
Зелимхан Бакаев
83
11
Ларссон
Джордан Ларссон
64
Запасные
38
Ещенко
Андрей Ещенко
26
Умяров
Наиль Умяров
86
Поплевченков
Артем Поплевченков
22
Игнатов
Михаил Игнатов
56
Гапонов
Илья Гапонов
22
Понсе
Эсекьель Понсе
37
Мелкадзе
Георгий Мелкадзе
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
88
Ташаев
Александр Ташаев
10
Кутепов
Илья Кутепов
49
Джано
Джано
29
Ребров
Артем Ребров
Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
90
6
Дуглас
Дуглас Сантос
90
6
Иванович
Бранислав Иванович
90
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
90
19
Смольников
Игорь Смольников
90
18
Жирков
Юрий Жирков
41'
85
16
Барриос
Вильмар Барриос
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
90
24
Ригони
Эмилиано Ригони
46
7
Азмун
Сердар Азмун
76
22
Дзюба
Артем Дзюба
90
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
23
Мевля
Миха Мевля
17
Шатов
Олег Шатов
2
Маммана
Эмануэль Маммана
21
Ерохин
Александр Ерохин
3
Терентьев
Денис Терентьев
20
Мак
Роберт Мак
19
Сутормин
Алексей Сутормин
14
Кузяев
Далер Кузяев
8
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Матиас Краневиттер