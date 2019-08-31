Рубин
мин
10
Коновалов
Игорь Коновалов
90
59
Макаров
Никита Макаров
90
11
Давиташвили
Зурико Давиташвили
90
21
Кварацхелия
Хвича Кварацхелия
90
69
Степанов
Данил Степанов
90
5
Уремович
Филип Уремович
90
80
Сорокин
Егор Сорокин
90
33
Данченко
Олег Данченко
90
20
Марков
Евгений Марков
55
6
Башкиров
Евгений Башкиров
76
22
Дюпин
Юрий Дюпин
90
Запасные
26
Микелтадзе
Бека Микелтадзе
2
Старфельт
Карл Старфельт
56
Седов
Максим Седов
99
Закиров
Камиль Закиров
8
Кьяртанссон
Видар Кьяртанссон
70
Кипиани
Николай Кипиани
14
Гранат
Владимир Гранат
3
Плиев
Константин Плиев
23
Коновалов
Иван Коновалов
93
Городовой
Алексей Городовой
77
Акбашев
Роман Акбашев
29
Денисов
Виталий Денисов
Сочи
мин
94
Лагатор
Душан Лагатор
90
26
Калугин
Никита Калугин
90
17
Мостовой
Андрей Мостовой
73
20
Юрганов
Игорь Юрганов
90
13
Кудряшов
Федор Кудряшов
52'
90
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
21'
90
77
Полоз
Дмитрий Полоз
66
9
Заболотный
Антон Заболотный
78
18
Бурмистров
Никита Бурмистров
90
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
Запасные
19
Фролов
Евгений Фролов
21
Бахтияров
Акмаль Бахтияров
90
Шакуро
Павел Шакуро
87
Карапетян
Александр Карапетян
24
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
34
Маргасов
Тимофей Маргасов
5
Померко
Алексей Померко
12
Заболотный
Николай Заболотный