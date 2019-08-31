Локомотив
мин
1
Гилерме Алвим
Гилерме
90
31
Рыбус
Мацей Рыбус
90
5
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
14
Чорлука
Ведран Чорлука
90
17
Игнатьев
Владислав Игнатьев
90
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
60
6
Баринов
Дмитрий Баринов
90
59
Миранчук
Алексей Миранчук
30
5
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
90
11
Миранчук
Антон Миранчук
81'
90
9
Смолов
Федор Смолов
90
Запасные
4
Серкейра
Мурило Серкейра
67
Тугарев
Роман Тугарев
89
Дорофеев
Никита Дорофеев
94
Коломейцев
Александр Коломейцев
77
Коченков
Антон Коченков
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
3
Идову
Брайан Идову
24
Эдер
Эдер
23
Мариу
Жоау Мариу
30
Медведев
Никита Медведев
22
Джорджевич
Лука Джорджевич
Ростов
мин
1
Бабурин
Егор Бабурин
90
28
Чернов
Евгений Чернов
90
34
Козлов
Алексей Козлов
90
6
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
90
78
Чистяков
Дмитрий Чистяков
90
11
Ионов
Алексей Ионов
87
17
Норманн
Матиас Норманн
90
71
Попов
Ивелин Попов
60
7
Еременко
Роман Еременко
90
26
Саплинов
Александр Саплинов
67
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
41'
58'
90
Запасные
30
Песьяков
Сергей Песьяков
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
25
Логашов
Арсений Логашов
19
Байрамян
Хорен Байрамян
5
Фролкин
Даниил Фролкин
10
Зуев
Александр Зуев
3
Вилюш
Мацей Вилюш
13
Прошляков
Данила Прошляков
79
Долгов
Александр Долгов