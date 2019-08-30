Крылья Советов
мин
7
Соболев
Александр Соболев
90
28
Антон
Пол Антон
80
50
Карпов
Максим Карпов
90
3
Чернов
Никита Чернов
90
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
90
77
Кабутов
Дмитрий Кабутов
74
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
8
Гацкан
Александр Гацкан
85
99
Канунников
Максим Канунников
90
22
Анюков
Александр Анюков
90
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
Запасные
14
Гынсарь
Раду Гынсарь
52
Смирнов
Данила Смирнов
81
Овсянников
Богдан Овсянников
78
Киселев
Геннадий Киселев
9
Радонич
Деян Радонич
69
Голенков
Егор Голенков
17
Зиньковский
Антон Зиньковский
6
Якуба
Денис Якуба
20
Мияилович
Срджан Мияилович
33
Конюхов
Евгений Конюхов
10
Терехов
Сергей Терехов
44
Чичерин
Никита Чичерин
Динамо
мин
44
Шунич
Тони Шунич
90
24
Евгеньев
Роман Евгеньев
90
20
Грулев
Вячеслав Грулев
78
5
Филипп
Максимилиан Филипп
90
9
Н'Жи
Клинтон Н'Жи
63
17
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
22
Жоао Натаилтон
Жоаозиньо
90
6
Юсупов
Артур Юсупов
90
34
Рауш
Константин Рауш
90
77
Каборе
Шарль Каборе
90
31
Лещук
Игорь Лещук
90
Запасные
11
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
33
Седов
Егор Седов
7
Кардозу
Мигел Кардозу
13
Калинин
Игорь Калинин
99
Шейдаев
Рамиль Шейдаев
2
Морозов
Григорий Морозов
18
Ордец
Иван Ордец
15
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
4
Рыков
Владимир Рыков
8
Панченко
Кирилл Панченко
3
Плиев
Заурбек Плиев