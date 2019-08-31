Ахмат
мин
8
Шиманьски
Дамьян Шиманьски
54
22
Садулаев
Лечи Садулаев
70
20
Нижич
Зоран Нижич
90
11
Исмаэл
Исмаэл
89
18
Понсе
Андрес Понсе
90
23
Швец
Антон Швец
90
5
Мусалов
Магомед Мусалов
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
19
Иванов
Олег Иванов
90
40
Уциев
Ризван Уциев
90
33
Гудиев
Виталий Гудиев
90
Запасные
88
Глушаков
Денис Глушаков
9
Михаляк
Конрад Михаляк
77
Бериша
Бернард Бериша
4
Анхель
Вилькер Анхель
21
Роши
Одисе Роши
6
Гащенков
Михаил Гащенков
10
Кадыров
Халид Кадыров
7
Митришев
Магомед Митришев
16
Городов
Евгений Городов
13
Гиголаев
Роланд Гиголаев
Тамбов
мин
25
Карасев
Павел Карасев
90
55
Осипенко
Максим Осипенко
5'
90
92
Чуперка
Валерий Чуперка
90
77
Костюков
Михаил Костюков
81
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
14
Аппаев
Хызыр Аппаев
66
30
Таказов
Сослан Таказов
90
8
Килин
Антон Килин
65
3
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
90
2
Рыбин
Алексей Рыбин
90
88
Шелия
Гиорги Шелия
90
Запасные
15
Мухаммед
Усман Мухаммед
11
Муйва
Олабиран Муйва
17
Хосонов
Хетаг Хосонов
50
Сугробов
Владимир Сугробов
70
Муниру
Салли Муниру
15
Часовских
Андрей Часовских
9
Мамтов
Хасан Мамтов