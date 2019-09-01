Арсенал
мин
36
Левашов
Михаил Левашов
90
21
Альварес
Виктор Альварес
90
6
Беляев
Максим Беляев
90
8
Григалава
Гиа Григалава
90
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
11
Ткачев
Сергей Ткачев
58
20
Чаушич
Горан Чаушич
89
23
Горбатенко
Игорь Горбатенко
90
27
Ломовицкий
Александр Ломовицкий
75
48
Луценко
Евгений Луценко
90
22
Лесовой
Даниил Лесовой
10'
90
Запасные
25
Кангва
Кингс Кангва
28
Денисов
Александр Денисов
29
Банда
Ламек Банда
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
10
Кангва
Эванс Кангва
7
Берхамов
Кантемир Берхамов
4
Бауэр
Роберт Бауэр
17
Аджоев
Гурам Аджоев
29
Володько
Максим Володько
26
Коне
Бакари Коне
8
Пантелеев
Владислав Пантелеев
5
Довбня
Александр Довбня
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
98
Кучаев
Константин Кучаев
90
78
Дивеев
Игорь Дивеев
90
23
Магнуссон
Хердур Магнуссон
90
27
Гогуа
Седрик Гогуа
74'
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
77
Ахметов
Ильзат Ахметов
17'
89
98
Обляков
Иван Обляков
75
29
Бийол
Яка Бийол
43
8
Влашич
Никола Влашич
90
9
Чалов
Федор Чалов
90
Запасные
20
Тикнизян
Наяир Тикнизян
1
Тороп
Владислав Тороп
14
Карпов
Вадим Карпов
87
Марадишвили
Константин Марадишвили
20
Шарлия
Звонимир Шарлия
19
Нисимура
Такума Нисимура
25
Бистрович
Кристиян Бистрович
19
Помазун
Илья Помазун