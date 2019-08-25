ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
98
Обляков
Иван Обляков
89
78
Дивеев
Игорь Дивеев
90
23
Магнуссон
Хердур Магнуссон
90
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
17
2
Фернандес
Марио Фернандес
43'
90
77
Ахметов
Ильзат Ахметов
90
29
Бийол
Яка Бийол
90
89
Кучаев
Константин Кучаев
81
8
Влашич
Никола Влашич
73'
90
9
Чалов
Федор Чалов
66'
90
Запасные
49
Тороп
Владислав Тороп
1
Помазун
Илья Помазун
62
Карпов
Вадим Карпов
14
Марадишвили
Константин Марадишвили
20
Шарлия
Звонимир Шарлия
19
Нисимура
Такума Нисимура
25
Бистрович
Кристиян Бистрович
20
Тикнизян
Наяир Тикнизян
Ахмат
мин
33
Гудиев
Виталий Гудиев
90
59
Харин
Евгений Харин
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
4
Анхель
Вилькер Анхель
90
20
Нижич
Зоран Нижич
90
87
Садулаев
Лечи Садулаев
90
23
Швец
Антон Швец
90
21
Роши
Одисе Роши
69
19
Иванов
Олег Иванов
90
77
Бериша
Бернард Бериша
90
11
Исмаэл
Исмаэл
90
Запасные
17
Мбенг
Аблае Мбенг
9
Михаляк
Конрад Михаляк
8
Шиманьски
Дамьян Шиманьски
9
Понсе
Андрес Понсе
13
Гиголаев
Роланд Гиголаев
5
Мусалов
Магомед Мусалов
33
Гащенков
Михаил Гащенков
7
Кадыров
Халид Кадыров
95
Митришев
Магомед Митришев
16
Городов
Евгений Городов