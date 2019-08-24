Тамбов
мин
27
Гогуа
Седрик Гогуа
90
55
Осипенко
Максим Осипенко
90
92
Чуперка
Валерий Чуперка
90
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
25
Карасев
Павел Карасев
90
14
Аппаев
Хызыр Аппаев
46
30
Таказов
Сослан Таказов
90
8
Килин
Антон Килин
77
3
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
90
99
Маркелов
Иван Маркелов
52
88
Шелия
Гиорги Шелия
90
Запасные
77
Костюков
Михаил Костюков
15
Мухаммед
Усман Мухаммед
11
Муйва
Олабиран Муйва
90
Меренчуков
Дмитрий Меренчуков
19
Конате
Мохамед Конате
17
Хосонов
Хетаг Хосонов
50
Сугробов
Владимир Сугробов
70
Муниру
Салли Муниру
2
Рыбин
Алексей Рыбин
9
Мамтов
Хасан Мамтов
Динамо
мин
11
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
90
24
Евгеньев
Роман Евгеньев
90
5
Филипп
Максимилиан Филипп
41'
76
9
Н'Жи
Клинтон Н'Жи
72
44
Шунич
Тони Шунич
90
17
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
15
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
22
Жоао Натаилтон
Жоаозиньо
90
3
Плиев
Заурбек Плиев
90
77
Каборе
Шарль Каборе
90
31
Лещук
Игорь Лещук
90
Запасные
2
Морозов
Григорий Морозов
33
Седов
Егор Седов
20
Грулев
Вячеслав Грулев
7
Кардозу
Мигел Кардозу
99
Шейдаев
Рамиль Шейдаев
18
Ордец
Иван Ордец
4
Рыков
Владимир Рыков
8
Панченко
Кирилл Панченко
6
Юсупов
Артур Юсупов
34
Рауш
Константин Рауш