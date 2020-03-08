Сочи
мин
23
Мевля
Миха Мевля
90
17
Мостовой
Андрей Мостовой
35'
88
45
Миладинович
Иван Миладинович
90
24
Новосельцев
Иван Новосельцев
90
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
34
Маргасов
Тимофей Маргасов
90
27
Заика
Кирилл Заика
64'
90
3
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
91
Кокорин
Александр Кокорин
90
29
Заболотный
Антон Заболотный
75
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
Запасные
15
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
21
Бахтияров
Акмаль Бахтияров
94
Лагатор
Душан Лагатор
26
Калугин
Никита Калугин
90
Шакуро
Павел Шакуро
87
Карапетян
Александр Карапетян
10
Полоз
Дмитрий Полоз
12
Заболотный
Николай Заболотный
Урал
мин
19
Поляков
Денис Поляков
90
35
Золотов
Николай Золотов
90
13
Бумаль
Петрус Бумаль
75
44
Егорычев
Андрей Егорычев
90
5
Вилюш
Мацей Вилюш
90
88
Погребняк
Павел Погребняк
90
18
Кухарчик
Михал Кухарчик
54
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
90
17
Димитров
Николай Димитров
78
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
Запасные
69
Шаболин
Артем Шаболин
6
Аугустыняк
Рафал Аугустыняк
58
Эль Кабир
Отман Эль Кабир
80
Магомадов
Чингиз Магомадов
4
Мамин
Артем Мамин
95
Калинин
Игорь Калинин
14
Бавин
Юрий Бавин
3
Ароян
Вараздат Ароян
15
Ефремов
Дмитрий Ефремов
77
Баклов
Олег Баклов
20
Панюков
Андрей Панюков
57
Фидлер
Артем Фидлер