Ростов
мин
17
Норманн
Матиас Норманн
90
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
29'
90
15
Глебов
Данил Глебов
76
26
Саплинов
Александр Саплинов
87'
90
78
Чистяков
Дмитрий Чистяков
90
6
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
90
28
Чернов
Евгений Чернов
90
34
Козлов
Алексей Козлов
90
7
Еременко
Роман Еременко
90
11
Ионов
Алексей Ионов
90
1
Бабурин
Егор Бабурин
90
Запасные
23
Зуев
Александр Зуев
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
79
Фролкин
Даниил Фролкин
13
Прошляков
Данила Прошляков
47
Долгов
Александр Долгов
3
Вилюш
Мацей Вилюш
30
Песьяков
Сергей Песьяков
25
Логашов
Арсений Логашов
Рубин
мин
10
Коновалов
Игорь Коновалов
90
26
Микелтадзе
Бека Микелтадзе
89
11
Давиташвили
Зурико Давиташвили
90
69
Степанов
Данил Степанов
90
80
Сорокин
Егор Сорокин
90
3
Плиев
Константин Плиев
90
33
Данченко
Олег Данченко
90
7
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
44
20
Марков
Евгений Марков
15'
90
6
Башкиров
Евгений Башкиров
89
22
Дюпин
Юрий Дюпин
90
Запасные
59
Макаров
Никита Макаров
1
Волк
Давид Волк
2
Старфельт
Карл Старфельт
51
Агапов
Илья Агапов
21
Кварацхелия
Хвича Кварацхелия
56
Седов
Максим Седов
99
Закиров
Камиль Закиров
29
Денисов
Виталий Денисов
23
Коновалов
Иван Коновалов
77
Акбашев
Роман Акбашев