Крылья Советов
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
15
3
Чернов
Никита Чернов
90
50
Карпов
Максим Карпов
90
22
Анюков
Александр Анюков
90
99
Канунников
Максим Канунников
90
28
Антон
Пол Антон
90
14
Гынсарь
Раду Гынсарь
62
20
Мияилович
Срджан Мияилович
90
77
Кабутов
Дмитрий Кабутов
90
7
Соболев
Александр Соболев
42'
90
Запасные
14
Смирнов
Данила Смирнов
44
Чичерин
Никита Чичерин
44
Овсянников
Богдан Овсянников
33
Конюхов
Евгений Конюхов
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
9
Радонич
Деян Радонич
69
Голенков
Егор Голенков
10
Терехов
Антон Терехов
28
Зиньковский
Антон Зиньковский
Спартак
мин
98
Максименко
Александр Максименко
90
6
Лукас
Айртон Лукас
90
14
Джикия
Георгий Джикия
90
2
Жиго
Самуэль Жиго
90
92
Рассказов
Николай Рассказов
90
8
Тиль
Гус Тиль
90'
90
26
Умяров
Наиль Умяров
68
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
20
Шюррле
Андре Шюррле
90
19
Мирзов
Резиуан Мирзов
60
11
Ларссон
Джордан Ларссон
54'
85
Запасные
38
Ещенко
Андрей Ещенко
86
Поплевченков
Артем Поплевченков
87
Бакаев
Солтмурад Бакаев
22
Игнатов
Михаил Игнатов
37
Мелкадзе
Георгий Мелкадзе
10
Бакаев
Зелимхан Бакаев
8
Гулиев
Аяз Гулиев
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
88
Ташаев
Александр Ташаев
29
Кутепов
Илья Кутепов
49
Джано
Джано
29
Ребров
Артем Ребров