Краснодар
мин
39
Сафонов
Матвей Сафонов
90
89
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
5
Спайич
Урош Спайич
90
3
Фьолусон
Йон Гудни Фьолусон
90
98
Петров
Сергей Петров
90
70
Уткин
Даниил Уткин
68
10
Вилена
Тонни Вилена
71
17
Ольссон
Кристоффер Ольссон
90
7
Вамберто
Вандерсон
90
85
Игнатьев
Иван Игнатьев
76
93
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов
42'
90
Запасные
13
Грицаенко
Алексей Грицаенко
17
Кайо
Кайо
31
Ещенко
Сергей Ещенко
19
Иван
Андрей Иван
21
Намли
Юнес Намли
88
Камболов
Руслан Камболов
77
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
6
Рамирес
Кристиан Рамирес
1
Крицюк
Станислав Крицюк
33
Берг
Маркус Берг
Локомотив
мин
1
Гилерме Алвим
Гилерме
90
3
Идову
Брайан Идову
90
5
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
4
Серкейра
Мурило Серкейра
90
14
Чорлука
Ведран Чорлука
90
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
90
6
Баринов
Дмитрий Баринов
90
5
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
5'
90
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
90
11
Миранчук
Антон Миранчук
72
9
Смолов
Федор Смолов
84
Запасные
33
Куликов
Даниил Куликов
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
84
Коломейцев
Александр Коломейцев
31
Рыбус
Мацей Рыбус
77
Коченков
Антон Коченков
77
Тугарев
Роман Тугарев
30
Кверквелия
Соломон Кверквелия
24
Эдер
Эдер
59
Миранчук
Алексей Миранчук
30
Медведев
Никита Медведев
67
Джорджевич
Лука Джорджевич