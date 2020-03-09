Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
90
3
Дуглас
Дуглас Сантос
68
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
90
4
Осорио
Йордан Осорио
90
39
Караваев
Вячеслав Караваев
90
18
Жирков
Юрий Жирков
90
16
Барриос
Вильмар Барриос
90
8
Филипе
Малком
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
77
10
Ригони
Эмилиано Ригони
46
22
Дзюба
Артем Дзюба
90
Запасные
92
Шамкин
Даниил Шамкин
87
Прохин
Данила Прохин
78
Васютин
Александр Васютин
41
Кержаков
Михаил Кержаков
19
Смольников
Игорь Смольников
14
Кузяев
Далер Кузяев
19
Сутормин
Алексей Сутормин
38
Мусаев
Леон Мусаев
21
Ерохин
Александр Ерохин
7
Азмун
Сердар Азмун
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
Уфа
мин
31
Беленов
Александр Беленов
90
77
Алиев
Азер Алиев
90
15
Пуцко
Александр Пуцко
90
55
Табидзе
Джемал Табидзе
90
27
Неделчару
Ионуц Неделчару
90
5
Йокич
Боян Йокич
90
8
Карп
Кэтэлин Карп
90
6
Урунов
Остон Урунов
72
74
Фомин
Даниил Фомин
90
22
Голубев
Артем Голубев
90
11
Бизяк
Ловро Бизяк
64
Запасные
13
Фольмер
Кирилл Фольмер
19
Агаларов
Гамид Агаларов
32
Вомбергар
Андрес Вомбергар
1
Чернов
Алексей Чернов
16
Шафинский
Юрий Шафинский
32
Никитин
Алексей Никитин
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
29
Тилль
Оливье Тилль
17
Гиоргобиани
Николай Гиоргобиани
57
Кротов
Вячеслав Кротов
9
Козлов
Андрей Козлов