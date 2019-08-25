Арсенал
мин
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
22
Лесовой
Даниил Лесовой
90
20
Чаушич
Горан Чаушич
90
27
Ломовицкий
Александр Ломовицкий
23'
90
21
Альварес
Виктор Альварес
90
11
Ткачев
Сергей Ткачев
77
6
Беляев
Максим Беляев
90
8
Григалава
Гиа Григалава
90
23
Горбатенко
Игорь Горбатенко
90
48
Луценко
Евгений Луценко
69'
90
36
Левашов
Михаил Левашов
90
Запасные
25
Кангва
Кингс Кангва
29
Банда
Ламек Банда
10
Кангва
Эванс Кангва
4
Бауэр
Роберт Бауэр
17
Аджоев
Гурам Аджоев
28
Пантелеев
Владислав Пантелеев
5
Довбня
Александр Довбня
26
Коне
Бакари Коне
13
Володько
Максим Володько
7
Берхамов
Кантемир Берхамов
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
71
Денисов
Александр Денисов
Оренбург
мин
22
Черных
Федор Черных
75
17
Скофлек
Жига Скофлек
85
8
Мишкич
Даниэль Мишкич
90
5
Аюпов
Тимур Аюпов
90
9
Деспотович
Джордже Деспотович
52'
90
29
Афонин
Вадим Афонин
90
12
Малых
Андрей Малых
84
31
Шахов
Виталий Шахов
90
3
Сиваков
Михаил Сиваков
90
13
Терехов
Сергей Терехов
90
1
Руденко
Александр Руденко
90
Запасные
19
Москвичев
Владимир Москвичев
20
Фамейе
Джоэл Фамейе
66
Козлов
Савелий Козлов
88
Галаджан
Артем Галаджан
11
Чуканов
Андреа Чуканов
32
Кулишев
Артем Кулишев
56
Довбня
Александр Довбня
77
Маляров
Никита Маляров