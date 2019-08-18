Уфа
мин
8
Карп
Кэтэлин Карп
90
17
Гиоргобиани
Николай Гиоргобиани
90
27
Неделчару
Ионуц Неделчару
90
55
Табидзе
Джемал Табидзе
90
99
Емельянов
Данила Емельянов
77
44
Игбун
Сильвестр Игбун
40'
79'
82
33
Сухов
Александр Сухов
90
74
Фомин
Даниил Фомин
90
77
Алиев
Азер Алиев
62
15
Пуцко
Александр Пуцко
90
31
Беленов
Александр Беленов
90
Запасные
13
Фольмер
Кирилл Фольмер
11
Бизяк
Ловро Бизяк
10
Тилль
Оливье Тилль
22
Голубев
Артем Голубев
1
Чернов
Алексей Чернов
16
Шафинский
Юрий Шафинский
57
Кротов
Вячеслав Кротов
99
Козлов
Андрей Козлов
3
Аликин
Павел Аликин
4
Никитин
Алексей Никитин
5
Йокич
Боян Йокич
Ростов
мин
78
Чистяков
Дмитрий Чистяков
75
17
Норманн
Матиас Норманн
90
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
90
15
Глебов
Данил Глебов
90
23
Зуев
Александр Зуев
56
6
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
90
28
Чернов
Евгений Чернов
90
8
Попов
Ивелин Попов
46
34
Козлов
Алексей Козлов
90
11
Ионов
Алексей Ионов
90
30
Песьяков
Сергей Песьяков
90
Запасные
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
79
Фролкин
Даниил Фролкин
13
Прошляков
Данила Прошляков
47
Долгов
Александр Долгов
26
Саплинов
Александр Саплинов
1
Бабурин
Егор Бабурин
25
Логашов
Арсений Логашов
7
Еременко
Роман Еременко