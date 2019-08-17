Урал
мин
6
Аугустыняк
Рафал Аугустыняк
90
13
Бумаль
Петрус Бумаль
90
21
Насыров
Исламжан Насыров
90
11
Ильин
Владимир Ильин
88
88
Погребняк
Павел Погребняк
46
3
Ароян
Вараздат Ароян
90
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
90
17
Димитров
Николай Димитров
63
8
Емельянов
Роман Емельянов
90
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
Запасные
14
Бавин
Юрий Бавин
69
Шаболин
Артем Шаболин
50
Чистяков
Никита Чистяков
43
Голубцов
Александр Голубцов
80
Магомадов
Чингиз Магомадов
4
Мамин
Артем Мамин
44
Егорычев
Андрей Егорычев
79
Юсупов
Артём Юсупов
19
Поляков
Денис Поляков
77
Баклов
Олег Баклов
27
Меркулов
Михаил Меркулов
20
Панюков
Андрей Панюков
Крылья Советов
мин
7
Соболев
Александр Соболев
79'
90
50
Карпов
Максим Карпов
90
3
Чернов
Никита Чернов
90
14
Гынсарь
Раду Гынсарь
28'
68
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
90
77
Кабутов
Дмитрий Кабутов
76
8
Гацкан
Александр Гацкан
42
99
Канунников
Максим Канунников
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
22
Анюков
Александр Анюков
90
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
Запасные
20
Мияилович
Срджан Мияилович
52
Смирнов
Данила Смирнов
81
Овсянников
Богдан Овсянников
9
Радонич
Деян Радонич
69
Голенков
Егор Голенков
17
Зиньковский
Антон Зиньковский
28
Антон
Пол Антон
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
33
Конюхов
Евгений Конюхов
10
Терехов
Сергей Терехов
44
Чичерин
Никита Чичерин