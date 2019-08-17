Тамбов
мин
88
Шелия
Гиорги Шелия
90
30
Таказов
Сослан Таказов
90
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
27
Гогуа
Седрик Гогуа
90
3
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
90
77
Костюков
Михаил Костюков
75
55
Осипенко
Максим Осипенко
90
25
Карасев
Павел Карасев
90
7
Чернышов
Олег Чернышов
62
2
Рыбин
Алексей Рыбин
90
9
Мамтов
Хасан Мамтов
46
Запасные
19
Конате
Мохамед Конате
2
Маркелов
Иван Маркелов
15
Мухаммед
Усман Мухаммед
80
Хосонов
Хетаг Хосонов
23
Кленкин
Данил Кленкин
11
Муйва
Олабиран Муйва
55
Сугробов
Владимир Сугробов
14
Аппаев
Хызыр Аппаев
70
Муниру
Салли Муниру
Краснодар
мин
1
Крицюк
Станислав Крицюк
90
6
Рамирес
Кристиан Рамирес
90
3
Фьолусон
Йон Гудни Фьолусон
90
5
Спайич
Урош Спайич
90
98
Петров
Сергей Петров
46
88
Камболов
Руслан Камболов
90
10
Вилена
Тонни Вилена
90
17
Ольссон
Кристоффер Ольссон
66
7
Вамберто
Вандерсон
2'
90
85
Игнатьев
Иван Игнатьев
77
93
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов
90
Запасные
1
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
17
Кайо
Кайо
70
Уткин
Даниил Уткин
39
Сафонов
Матвей Сафонов
13
Грицаенко
Алексей Грицаенко
3
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
33
Берг
Маркус Берг