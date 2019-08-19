Спартак
мин
98
Максименко
Александр Максименко
90
6
Лукас
Айртон Лукас
90
14
Джикия
Георгий Джикия
90
2
Жиго
Самуэль Жиго
59'
79'
90
38
Ещенко
Андрей Ещенко
90
8
Тиль
Гус Тиль
90
7
Гулиев
Аяз Гулиев
90
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
20
Шюррле
Андре Шюррле
90
10
Бакаев
Зелимхан Бакаев
88
11
Ларссон
Джордан Ларссон
72
Запасные
87
Бакаев
Солтмурад Бакаев
92
Рассказов
Николай Рассказов
29
Мелкадзе
Георгий Мелкадзе
32
Умяров
Наиль Умяров
32
Ребров
Артем Ребров
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
57
Селихов
Александр Селихов
88
Ташаев
Александр Ташаев
19
Мирзов
Резиуан Мирзов
29
Кутепов
Илья Кутепов
22
Баду
Малколм Баду
49
Джано
Джано
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
98
Обляков
Иван Обляков
90
78
Дивеев
Игорь Дивеев
90
23
Магнуссон
Хердур Магнуссон
90
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
68'
90
77
Ахметов
Ильзат Ахметов
80
89
Кучаев
Константин Кучаев
90
15
Ефремов
Дмитрий Ефремов
21
8
Влашич
Никола Влашич
90
9
Чалов
Федор Чалов
90
Запасные
49
Тороп
Владислав Тороп
62
Карпов
Вадим Карпов
1
Помазун
Илья Помазун
14
Марадишвили
Константин Марадишвили
20
Шарлия
Звонимир Шарлия
19
Нисимура
Такума Нисимура
44
Бийол
Яка Бийол
25
Бистрович
Кристиян Бистрович
20
Тикнизян
Наяир Тикнизян