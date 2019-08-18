Рубин
мин
8
Кьяртанссон
Видар Кьяртанссон
90
11
Давиташвили
Зурико Давиташвили
90
21
Кварацхелия
Хвича Кварацхелия
68
69
Степанов
Данил Степанов
90
5
Уремович
Филип Уремович
90
99
Закиров
Камиль Закиров
63
10
Коновалов
Игорь Коновалов
90
80
Сорокин
Егор Сорокин
90
33
Данченко
Олег Данченко
90
6
Башкиров
Евгений Башкиров
90
22
Дюпин
Юрий Дюпин
90
Запасные
59
Макаров
Никита Макаров
1
Волк
Давид Волк
26
Микелтадзе
Бека Микелтадзе
51
Агапов
Илья Агапов
56
Седов
Максим Седов
14
Гранат
Владимир Гранат
3
Плиев
Константин Плиев
23
Коновалов
Иван Коновалов
20
Марков
Евгений Марков
77
Акбашев
Роман Акбашев
29
Денисов
Виталий Денисов
Арсенал
мин
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
22
Лесовой
Даниил Лесовой
90
20
Чаушич
Горан Чаушич
90
27
Ломовицкий
Александр Ломовицкий
90
70
Костадинов
Георгий Костадинов
61
21
Альварес
Виктор Альварес
90
6
Беляев
Максим Беляев
90
8
Григалава
Гиа Григалава
90
23
Горбатенко
Игорь Горбатенко
90
48
Луценко
Евгений Луценко
85
36
Левашов
Михаил Левашов
90
Запасные
25
Кангва
Кингс Кангва
29
Банда
Ламек Банда
50
Шамов
Егор Шамов
17
Аджоев
Гурам Аджоев
28
Пантелеев
Владислав Пантелеев
5
Довбня
Александр Довбня
26
Коне
Бакари Коне
13
Володько
Максим Володько
11
Ткачев
Сергей Ткачев
7
Берхамов
Кантемир Берхамов
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
71
Денисов
Александр Денисов