Оренбург
мин
11
Чуканов
Андреа Чуканов
90
10
Алвеш
Рикарду Алвеш
71
8
Мишкич
Даниэль Мишкич
90
5
Аюпов
Тимур Аюпов
90
9
Деспотович
Джордже Деспотович
90
29
Афонин
Вадим Афонин
90
32
Кулишев
Артем Кулишев
81
31
Шахов
Виталий Шахов
90
3
Сиваков
Михаил Сиваков
90
13
Терехов
Сергей Терехов
90
1
Руденко
Александр Руденко
90
Запасные
57
Болотов
Евгений Болотов
76
Бидловский
Давид Бидловский
20
Фамейе
Джоэл Фамейе
88
Галаджан
Артем Галаджан
56
Довбня
Александр Довбня
12
Малых
Андрей Малых
77
Маляров
Никита Маляров
Сочи
мин
26
Калугин
Никита Калугин
54
17
Мостовой
Андрей Мостовой
77
25
Новосельцев
Иван Новосельцев
69
24
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
90
20
Юрганов
Игорь Юрганов
90
13
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
77
Полоз
Дмитрий Полоз
68'
90
9
Заболотный
Антон Заболотный
90
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
Запасные
19
Фролов
Евгений Фролов
21
Бахтияров
Акмаль Бахтияров
94
Лагатор
Душан Лагатор
87
Карапетян
Александр Карапетян
34
Маргасов
Тимофей Маргасов
55
Казаев
Ян Казаев
10
Обухов
Владимир Обухов
7
Песегов
Евгений Песегов
5
Померко
Алексей Померко
18
Бурмистров
Никита Бурмистров
12
Заболотный
Николай Заболотный