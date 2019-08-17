Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
90
6
Дуглас
Дуглас Сантос
90
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
90
6
Иванович
Бранислав Иванович
90
19
Смольников
Игорь Смольников
46
21
Ерохин
Александр Ерохин
68
16
Барриос
Вильмар Барриос
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
90
24
Ригони
Эмилиано Ригони
83
7
Азмун
Сердар Азмун
90
22
Дзюба
Артем Дзюба
90
Запасные
18
Жирков
Юрий Жирков
90
Мевля
Миха Мевля
38
Мусаев
Леон Мусаев
2
Маммана
Эмануэль Маммана
18
Кузяев
Далер Кузяев
19
Сутормин
Алексей Сутормин
20
Мак
Роберт Мак
3
Терентьев
Денис Терентьев
41
Кержаков
Михаил Кержаков
Ахмат
мин
33
Гудиев
Виталий Гудиев
90
59
Харин
Евгений Харин
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
4
Анхель
Вилькер Анхель
90
20
Нижич
Зоран Нижич
90
40
Уциев
Ризван Уциев
90
8
Глушаков
Денис Глушаков
90
23
Швец
Антон Швец
90
19
Иванов
Олег Иванов
81
77
Бериша
Бернард Бериша
62
11
Исмаэл
Исмаэл
90
Запасные
5
Мусалов
Магомед Мусалов
9
Михаляк
Конрад Михаляк
8
Шиманьски
Дамьян Шиманьски
87
Садулаев
Лечи Садулаев
9
Понсе
Андрес Понсе
21
Роши
Одисе Роши
33
Гащенков
Михаил Гащенков
7
Кадыров
Халид Кадыров
95
Митришев
Магомед Митришев
16
Городов
Евгений Городов
13
Гиголаев
Роланд Гиголаев