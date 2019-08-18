Динамо
мин
31
Лещук
Игорь Лещук
90
3
Плиев
Заурбек Плиев
90
44
Шунич
Тони Шунич
64
4
Рыков
Владимир Рыков
90
17
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
5
Филипп
Максимилиан Филипп
3'
83
15
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
77
Каборе
Шарль Каборе
90
53
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
59
9
Н'Жи
Клинтон Н'Жи
90
11
Шейдаев
Рамиль Шейдаев
90
Запасные
65
Москвичев
Владимир Москвичев
31
Евгеньев
Роман Евгеньев
34
Рауш
Константин Рауш
8
Панченко
Кирилл Панченко
20
Грулев
Вячеслав Грулев
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
7
Кардозу
Мигел Кардозу
18
Ордец
Иван Ордец
20
Морозов
Григорий Морозов
19
Калинин
Игорь Калинин
10
Черных
Федор Черных
Локомотив
мин
1
Гилерме Алвим
Гилерме
90
3
Идову
Брайан Идову
90
5
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
14
Чорлука
Ведран Чорлука
90
17
Игнатьев
Владислав Игнатьев
90
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
90
6
Баринов
Дмитрий Баринов
90
59
Миранчук
Алексей Миранчук
27'
90
5
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
90
11
Миранчук
Антон Миранчук
82'
90
9
Смолов
Федор Смолов
78
Запасные
93
Сулейманов
Тимур Сулейманов
4
Серкейра
Мурило Серкейра
34
Магкеев
Станислав Магкеев
94
Коломейцев
Александр Коломейцев
77
Коченков
Антон Коченков
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
69
Куликов
Даниил Куликов
67
Тугарев
Роман Тугарев
84
Лысов
Михаил Лысов
22
Джорджевич
Лука Джорджевич
30
Медведев
Никита Медведев