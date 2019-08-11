ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
98
Обляков
Иван Обляков
90
14
Магнуссон
Хердур Магнуссон
90
5
Васин
Виктор Васин
90
20
Шарлия
Звонимир Шарлия
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
77
Ахметов
Ильзат Ахметов
84
8
Влашич
Никола Влашич
90
25
Бистрович
Кристиян Бистрович
67
9
Чалов
Федор Чалов
90
17
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
28
Запасные
78
Дивеев
Игорь Дивеев
14
Марадишвили
Константин Марадишвили
-
Нисимура
Такума Нисимура
44
Бийол
Яка Бийол
20
Тикнизян
Наяир Тикнизян
89
Кучаев
Константин Кучаев
1
Помазун
Илья Помазун
15
Ефремов
Дмитрий Ефремов
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
Сочи
мин
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
15
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
86
26
Калугин
Никита Калугин
82
24
Новосельцев
Иван Новосельцев
90
45
Миладинович
Иван Миладинович
90
13
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
3
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
94
Лагатор
Душан Лагатор
90
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
17
Мостовой
Андрей Мостовой
60
10
Полоз
Дмитрий Полоз
90
Запасные
19
Фролов
Евгений Фролов
90
Шакуро
Павел Шакуро
87
Карапетян
Александр Карапетян
19
Маргасов
Тимофей Маргасов
20
Юрганов
Игорь Юрганов
10
Казаев
Ян Казаев
10
Обухов
Владимир Обухов
7
Песегов
Евгений Песегов
5
Померко
Алексей Померко
12
Заболотный
Николай Заболотный