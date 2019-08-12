Ростов
мин
78
Чистяков
Дмитрий Чистяков
90
17
Норманн
Матиас Норманн
90
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
33'
90
6
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
90
28
Чернов
Евгений Чернов
90
8
Попов
Ивелин Попов
90
19
Байрамян
Хорен Байрамян
55
34
Козлов
Алексей Козлов
90
7
Еременко
Роман Еременко
90
11
Ионов
Алексей Ионов
73
30
Песьяков
Сергей Песьяков
90
Запасные
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
79
Фролкин
Даниил Фролкин
13
Прошляков
Данила Прошляков
47
Долгов
Александр Долгов
15
Глебов
Данил Глебов
26
Саплинов
Александр Саплинов
3
Вилюш
Мацей Вилюш
23
Зуев
Александр Зуев
9
Сигурдарсон
Бьорн Сигурдарсон
1
Бабурин
Егор Бабурин
25
Логашов
Арсений Логашов
Крылья Советов
мин
7
Соболев
Александр Соболев
87
50
Карпов
Максим Карпов
90
3
Чернов
Никита Чернов
90
14
Гынсарь
Раду Гынсарь
73
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
90
77
Кабутов
Дмитрий Кабутов
90
8
Гацкан
Александр Гацкан
90
99
Канунников
Максим Канунников
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
22
Анюков
Александр Анюков
70
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
Запасные
20
Мияилович
Срджан Мияилович
52
Смирнов
Данила Смирнов
81
Овсянников
Богдан Овсянников
9
Радонич
Деян Радонич
69
Голенков
Егор Голенков
17
Зиньковский
Антон Зиньковский
28
Антон
Пол Антон
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
33
Конюхов
Евгений Конюхов
10
Терехов
Сергей Терехов
44
Чичерин
Никита Чичерин