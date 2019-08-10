Оренбург
мин
13
Терехов
Сергей Терехов
90
3
Сиваков
Михаил Сиваков
90
31
Шахов
Виталий Шахов
90
77
Маляров
Никита Маляров
44
32
Кулишев
Артем Кулишев
90
11
Чуканов
Андреа Чуканов
90
9
Деспотович
Джордже Деспотович
90
8
Мишкич
Даниэль Мишкич
90
10
Алвеш
Рикарду Алвеш
70
6
Готлиб
Эдуард Готлиб
34
1
Руденко
Александр Руденко
90
Запасные
29
Афонин
Вадим Афонин
56
Довбня
Александр Довбня
5
Аюпов
Тимур Аюпов
66
Козлов
Савелий Козлов
20
Фамейе
Джоэл Фамейе
Тамбов
мин
30
Таказов
Сослан Таказов
90
27
Гогуа
Седрик Гогуа
26'
90
19
Конате
Мохамед Конате
68
55
Осипенко
Максим Осипенко
90
92
Чуперка
Валерий Чуперка
90
77
Костюков
Михаил Костюков
90
6
Кулик
Владислав Кулик
12
8
Килин
Антон Килин
46
3
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
90
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
88
Шелия
Гиорги Шелия
90
Запасные
15
Мухаммед
Усман Мухаммед
20
Муйва
Олабиран Муйва
50
Сугробов
Владимир Сугробов
25
Карасев
Павел Карасев
23
Кленкин
Данил Кленкин
2
Рыбин
Алексей Рыбин
99
Маркелов
Иван Маркелов
9
Мамтов
Хасан Мамтов