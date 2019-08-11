Локомотив
мин
1
Гилерме Алвим
Гилерме
90
31
Рыбус
Мацей Рыбус
82
5
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
14
Чорлука
Ведран Чорлука
90
17
Игнатьев
Владислав Игнатьев
90
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
29'
90
6
Баринов
Дмитрий Баринов
90
59
Миранчук
Алексей Миранчук
78'
85
5
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
76'
90
11
Миранчук
Антон Миранчук
79
9
Смолов
Федор Смолов
17'
90
Запасные
93
Сулейманов
Тимур Сулейманов
4
Серкейра
Мурило Серкейра
34
Магкеев
Станислав Магкеев
94
Коломейцев
Александр Коломейцев
77
Коченков
Антон Коченков
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
3
Идову
Брайан Идову
67
Тугарев
Роман Тугарев
89
Дорофеев
Никита Дорофеев
84
Лысов
Михаил Лысов
30
Медведев
Никита Медведев
Урал
мин
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
27
Меркулов
Михаил Меркулов
46
3
Ароян
Вараздат Ароян
90
92
Емельянов
Роман Емельянов
90
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
44
Егорычев
Андрей Егорычев
90
57
Фидлер
Артем Фидлер
77
6
Аугустыняк
Рафал Аугустыняк
90
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
90
17
Димитров
Николай Димитров
90
20
Панюков
Андрей Панюков
46
Запасные
19
Поляков
Денис Поляков
69
Шаболин
Артем Шаболин
13
Бумаль
Петрус Бумаль
21
Насыров
Исламжан Насыров
80
Магомадов
Чингиз Магомадов
4
Мамин
Артем Мамин
79
Юсупов
Артём Юсупов
11
Ильин
Владимир Ильин
14
Бавин
Юрий Бавин
88
Погребняк
Павел Погребняк
77
Баклов
Олег Баклов