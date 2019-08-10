Краснодар
мин
5
Спайич
Урош Спайич
90
21
Намли
Юнес Намли
90
10
Вамберто
Вандерсон
78
17
Игнатьев
Иван Игнатьев
17'
67
77
Камболов
Руслан Камболов
90
52
Вилена
Тонни Вилена
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
89
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
7
Кабелья
Реми Кабелья
89
98
Петров
Сергей Петров
90
39
Сафонов
Матвей Сафонов
90
Запасные
17
Кайо
Кайо
14
Ольссон
Кристоффер Ольссон
93
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов
13
Грицаенко
Алексей Грицаенко
11
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
6
Рамирес
Кристиан Рамирес
3
Фьолусон
Йон Гудни Фьолусон
1
Крицюк
Станислав Крицюк
33
Берг
Маркус Берг
Рубин
мин
8
Кьяртанссон
Видар Кьяртанссон
90
11
Давиташвили
Зурико Давиташвили
90
21
Кварацхелия
Хвича Кварацхелия
76
69
Степанов
Данил Степанов
90
5
Уремович
Филип Уремович
90
10
Коновалов
Игорь Коновалов
90
80
Сорокин
Егор Сорокин
90
33
Данченко
Олег Данченко
90
7
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
46
6
Башкиров
Евгений Башкиров
83
22
Дюпин
Юрий Дюпин
90
Запасные
59
Макаров
Никита Макаров
1
Волк
Давид Волк
26
Микелтадзе
Бека Микелтадзе
51
Агапов
Илья Агапов
56
Седов
Максим Седов
99
Закиров
Камиль Закиров
29
Денисов
Виталий Денисов
3
Плиев
Константин Плиев
23
Коновалов
Иван Коновалов
20
Марков
Евгений Марков
77
Акбашев
Роман Акбашев