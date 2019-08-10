Динамо
мин
1
Шунин
Антон Шунин
13
34
Рауш
Константин Рауш
90
4
Рыков
Владимир Рыков
90
44
Шунич
Тони Шунич
90
17
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
8
Панченко
Кирилл Панченко
63
6
Юсупов
Артур Юсупов
90
77
Каборе
Шарль Каборе
90
53
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
90
22
Жоао Натаилтон
Жоаозиньо
46
11
Шейдаев
Рамиль Шейдаев
90
Запасные
12
Евгеньев
Роман Евгеньев
19
Плиев
Заурбек Плиев
20
Грулев
Вячеслав Грулев
9
Кардозу
Мигел Кардозу
12
Калинин
Игорь Калинин
15
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
7
Ордец
Иван Ордец
20
Морозов
Григорий Морозов
31
Лещук
Игорь Лещук
10
Черных
Федор Черных
9
Н'Жи
Клинтон Н'Жи
Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
90
6
Дуглас
Дуглас Сантос
90
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
90
6
Иванович
Бранислав Иванович
90
19
Смольников
Игорь Смольников
90
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
46
16
Барриос
Вильмар Барриос
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
88'
90
19
Сутормин
Алексей Сутормин
64
7
Азмун
Сердар Азмун
90
22
Дзюба
Артем Дзюба
10'
90
Запасные
18
Жирков
Юрий Жирков
8
Малком
Малком
2
Маммана
Эмануэль Маммана
38
Мусаев
Леон Мусаев
14
Кузяев
Далер Кузяев
90
Мевля
Миха Мевля
20
Мак
Роберт Мак
21
Ерохин
Александр Ерохин
24
Ригони
Эмилиано Ригони
41
Кержаков
Михаил Кержаков