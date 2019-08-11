Ахмат
мин
16
Городов
Евгений Городов
90
59
Харин
Евгений Харин
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
4
Анхель
Вилькер Анхель
90
20
Нижич
Зоран Нижич
90
40
Уциев
Ризван Уциев
90
8
Глушаков
Денис Глушаков
70
23
Швец
Антон Швец
90
21
Роши
Одисе Роши
46
95
Митришев
Магомед Митришев
46
11
Исмаэл
Исмаэл
90
Запасные
5
Мусалов
Магомед Мусалов
9
Михаляк
Конрад Михаляк
8
Шиманьски
Дамьян Шиманьски
9
Понсе
Андрес Понсе
77
Бериша
Бернард Бериша
17
Мбенг
Аблае Мбенг
33
Гудиев
Виталий Гудиев
6
Гащенков
Михаил Гащенков
7
Кадыров
Халид Кадыров
19
Иванов
Олег Иванов
Спартак
мин
98
Максименко
Александр Максименко
90
6
Лукас
Айртон Лукас
90
14
Джикия
Георгий Джикия
83
2
Жиго
Самуэль Жиго
90
38
Ещенко
Андрей Ещенко
90
8
Тиль
Гус Тиль
90
7
Гулиев
Аяз Гулиев
90
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
20
Шюррле
Андре Шюррле
70'
90
10
Бакаев
Зелимхан Бакаев
32'
44'
68
11
Ларссон
Джордан Ларссон
90
Запасные
88
Ташаев
Александр Ташаев
92
Рассказов
Николай Рассказов
56
Гапонов
Илья Гапонов
29
Мелкадзе
Георгий Мелкадзе
32
Умяров
Наиль Умяров
32
Ребров
Артем Ребров
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
57
Селихов
Александр Селихов
19
Мирзов
Резиуан Мирзов
29
Кутепов
Илья Кутепов
22
Баду
Малколм Баду
49
Джано
Джано