Арсенал
мин
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
22
Лесовой
Даниил Лесовой
90
20
Чаушич
Горан Чаушич
90
27
Ломовицкий
Александр Ломовицкий
68
70
Костадинов
Георгий Костадинов
90
21
Альварес
Виктор Альварес
28'
90
6
Беляев
Максим Беляев
90
8
Григалава
Гиа Григалава
90
23
Горбатенко
Игорь Горбатенко
85
48
Луценко
Евгений Луценко
90
36
Левашов
Михаил Левашов
90
Запасные
25
Кангва
Кингс Кангва
29
Банда
Ламек Банда
50
Шамов
Егор Шамов
17
Аджоев
Гурам Аджоев
28
Пантелеев
Владислав Пантелеев
5
Довбня
Александр Довбня
26
Коне
Бакари Коне
13
Володько
Максим Володько
11
Ткачев
Сергей Ткачев
7
Берхамов
Кантемир Берхамов
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
71
Денисов
Александр Денисов
Уфа
мин
8
Карп
Кэтэлин Карп
90
27
Неделчару
Ионуц Неделчару
90
10
Тилль
Оливье Тилль
46
55
Табидзе
Джемал Табидзе
90
44
Игбун
Сильвестр Игбун
60
33
Сухов
Александр Сухов
90
74
Фомин
Даниил Фомин
90
77
Алиев
Азер Алиев
90
15
Пуцко
Александр Пуцко
87
99
Козлов
Андрей Козлов
90
31
Беленов
Александр Беленов
90
Запасные
34
Мохбалиев
Тургай Мохбалиев
17
Гиоргобиани
Николай Гиоргобиани
11
Бизяк
Ловро Бизяк
99
Емельянов
Данила Емельянов
22
Голубев
Артем Голубев
1
Чернов
Алексей Чернов
16
Шафинский
Юрий Шафинский
9
Ваньек
Ондрей Ваньек
57
Кротов
Вячеслав Кротов
3
Аликин
Павел Аликин