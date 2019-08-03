Урал
мин
6
Аугустыняк
Рафал Аугустыняк
90
58
Эль Кабир
Отман Эль Кабир
33
3
Ароян
Вараздат Ароян
90
27
Меркулов
Михаил Меркулов
90
20
Панюков
Андрей Панюков
14'
72
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
90
17
Димитров
Николай Димитров
83
8
Емельянов
Роман Емельянов
90
57
Фидлер
Артем Фидлер
90
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
Запасные
19
Поляков
Денис Поляков
69
Шаболин
Артем Шаболин
43
Голубцов
Александр Голубцов
21
Насыров
Исламжан Насыров
80
Магомадов
Чингиз Магомадов
44
Егорычев
Андрей Егорычев
79
Юсупов
Артём Юсупов
11
Ильин
Владимир Ильин
14
Бавин
Юрий Бавин
88
Погребняк
Павел Погребняк
77
Баклов
Олег Баклов
Ростов
мин
17
Норманн
Матиас Норманн
90
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
67'
90
78
Чистяков
Дмитрий Чистяков
90
6
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
90
28
Чернов
Евгений Чернов
90
8
Попов
Ивелин Попов
90
19
Байрамян
Хорен Байрамян
72
34
Козлов
Алексей Козлов
90
7
Еременко
Роман Еременко
90
11
Ионов
Алексей Ионов
61
30
Песьяков
Сергей Песьяков
90
Запасные
9
Сигурдарсон
Бьорн Сигурдарсон
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
79
Фролкин
Даниил Фролкин
47
Долгов
Александр Долгов
15
Глебов
Данил Глебов
26
Саплинов
Александр Саплинов
3
Вилюш
Мацей Вилюш
23
Зуев
Александр Зуев
1
Бабурин
Егор Бабурин
25
Логашов
Арсений Логашов