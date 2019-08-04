Тамбов
мин
30
Таказов
Сослан Таказов
90
27
Гогуа
Седрик Гогуа
90
92
Чуперка
Валерий Чуперка
90
77
Костюков
Михаил Костюков
70
25
Карасев
Павел Карасев
90
14
Аппаев
Хызыр Аппаев
90
8
Килин
Антон Килин
46
3
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
90
99
Маркелов
Иван Маркелов
46
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
88
Шелия
Гиорги Шелия
90
Запасные
20
Муйва
Олабиран Муйва
19
Конате
Мохамед Конате
50
Сугробов
Владимир Сугробов
55
Осипенко
Максим Осипенко
6
Кулик
Владислав Кулик
23
Кленкин
Данил Кленкин
2
Рыбин
Алексей Рыбин
9
Мамтов
Хасан Мамтов
Арсенал
мин
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
22
Лесовой
Даниил Лесовой
90
20
Чаушич
Горан Чаушич
90
27
Ломовицкий
Александр Ломовицкий
90
70
Костадинов
Георгий Костадинов
90
21
Альварес
Виктор Альварес
90
6
Беляев
Максим Беляев
90
23
Горбатенко
Игорь Горбатенко
90
71
Денисов
Александр Денисов
90
48
Луценко
Евгений Луценко
13'
84
36
Левашов
Михаил Левашов
90
Запасные
29
Банда
Ламек Банда
30
Тудоре
Александру Тудоре
50
Шамов
Егор Шамов
17
Аджоев
Гурам Аджоев
28
Пантелеев
Владислав Пантелеев
5
Довбня
Александр Довбня
26
Коне
Бакари Коне
13
Володько
Максим Володько
11
Ткачев
Сергей Ткачев
14
Хагуш
Анри Хагуш
8
Григалава
Гиа Григалава
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин