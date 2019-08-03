Спартак
мин
98
Максименко
Александр Максименко
90
6
Лукас
Айртон Лукас
90
14
Джикия
Георгий Джикия
90
2
Жиго
Самуэль Жиго
90
38
Ещенко
Андрей Ещенко
90
88
Ташаев
Александр Ташаев
64
8
Гулиев
Аяз Гулиев
90
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
49
Джано
Джано
46
10
Бакаев
Зелимхан Бакаев
90
22
Понсе
Эсекьель Понсе
90
Запасные
26
Умяров
Наиль Умяров
92
Рассказов
Николай Рассказов
56
Гапонов
Илья Гапонов
37
Мелкадзе
Георгий Мелкадзе
22
Игнатов
Михаил Игнатов
87
Бакаев
Солтмурад Бакаев
57
Селихов
Александр Селихов
19
Мирзов
Резиуан Мирзов
29
Кутепов
Илья Кутепов
20
Шюррле
Андре Шюррле
21
Баду
Малколм Баду
32
Ребров
Артем Ребров
Динамо
мин
1
Шунин
Антон Шунин
90
34
Рауш
Константин Рауш
90
4
Рыков
Владимир Рыков
90
44
Шунич
Тони Шунич
90
17
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
8
Панченко
Кирилл Панченко
90
6
Юсупов
Артур Юсупов
60
77
Каборе
Шарль Каборе
90
53
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
67
22
Жоао Натаилтон
Жоаозиньо
90
11
Шейдаев
Рамиль Шейдаев
74
Запасные
12
Евгеньев
Роман Евгеньев
19
Плиев
Заурбек Плиев
20
Грулев
Вячеслав Грулев
5
Теттех
Абдул Теттех
9
Кардозу
Мигел Кардозу
7
Ордец
Иван Ордец
20
Морозов
Григорий Морозов
31
Лещук
Игорь Лещук
10
Черных
Федор Черных
12
Калинин
Игорь Калинин
9
Н'Жи
Клинтон Н'Жи