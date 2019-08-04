Сочи
мин
55
Казаев
Ян Казаев
85
26
Калугин
Никита Калугин
90
17
Мостовой
Андрей Мостовой
90
45
Миладинович
Иван Миладинович
90
25
Новосельцев
Иван Новосельцев
90
34
Маргасов
Тимофей Маргасов
90
13
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
77
Полоз
Дмитрий Полоз
84
7
Песегов
Евгений Песегов
62
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
Запасные
21
Бахтияров
Акмаль Бахтияров
94
Лагатор
Душан Лагатор
90
Шакуро
Павел Шакуро
87
Карапетян
Александр Карапетян
20
Юрганов
Игорь Юрганов
92
Почивалин
Валерий Почивалин
19
Фролов
Евгений Фролов
10
Обухов
Владимир Обухов
5
Померко
Алексей Померко
12
Заболотный
Николай Заболотный
Уфа
мин
8
Карп
Кэтэлин Карп
90
27
Неделчару
Ионуц Неделчару
90
10
Тилль
Оливье Тилль
86
55
Табидзе
Джемал Табидзе
90
44
Игбун
Сильвестр Игбун
71
33
Сухов
Александр Сухов
90
74
Фомин
Даниил Фомин
90
77
Алиев
Азер Алиев
90
15
Пуцко
Александр Пуцко
90
99
Козлов
Андрей Козлов
78
31
Беленов
Александр Беленов
90
Запасные
17
Гиоргобиани
Николай Гиоргобиани
11
Бизяк
Ловро Бизяк
99
Емельянов
Данила Емельянов
22
Голубев
Артем Голубев
1
Чернов
Алексей Чернов
16
Шафинский
Юрий Шафинский
9
Ваньек
Ондрей Ваньек
57
Кротов
Вячеслав Кротов
3
Аликин
Павел Аликин