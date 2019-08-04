Рубин
мин
10
Коновалов
Игорь Коновалов
90
26
Микелтадзе
Бека Микелтадзе
81
11
Давиташвили
Зурико Давиташвили
90
69
Степанов
Данил Степанов
90
5
Уремович
Филип Уремович
90
8
Кьяртанссон
Видар Кьяртанссон
90
80
Сорокин
Егор Сорокин
90
33
Данченко
Олег Данченко
90
7
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
90
18
Могилевец
Павел Могилевец
65
22
Дюпин
Юрий Дюпин
90
Запасные
1
Волк
Давид Волк
51
Агапов
Илья Агапов
56
Седов
Максим Седов
99
Закиров
Камиль Закиров
70
Кипиани
Николай Кипиани
29
Денисов
Виталий Денисов
3
Плиев
Константин Плиев
23
Коновалов
Иван Коновалов
20
Марков
Евгений Марков
77
Акбашев
Роман Акбашев
6
Башкиров
Евгений Башкиров
ЦСКА
мин
9
Чалов
Федор Чалов
41'
90
31
Шарлия
Звонимир Шарлия
90
17
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
68
25
Бистрович
Кристиян Бистрович
89
8
Влашич
Никола Влашич
90
98
Обляков
Иван Обляков
90
78
Дивеев
Игорь Дивеев
46
7
Ахметов
Ильзат Ахметов
90
23
Магнуссон
Хердур Магнуссон
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
Запасные
18
Н'Диай
Лассана Н'Диай
19
Нисимура
Такума Нисимура
29
Бийол
Яка Бийол
20
Кучаев
Константин Кучаев
1
Помазун
Илья Помазун
15
Ефремов
Дмитрий Ефремов
5
Васин
Виктор Васин
14
Набабкин
Кирилл Набабкин