Матч завершен
Рубин
Казань
0 : 1
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Чалов 41'
РПЛ, 4 тур

РПЛ,

4 тур

Россия
4 авг. 2019, 19:00 МСК
4.08.2019, 19:00 МСК
воскресенье
Василий Казарцев
Василий Казарцев
Главный Судья
Составы
Рубин
мин
10
Коновалов
Игорь Коновалов
90
26
Микелтадзе
Бека Микелтадзе
81
11
Давиташвили
Зурико Давиташвили
90
69
Степанов
Данил Степанов
90
5
Уремович
Филип Уремович
90
8
Кьяртанссон
Видар Кьяртанссон
90
80
Сорокин
Егор Сорокин
90
33
Данченко
Олег Данченко
90
7
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
90
18
Могилевец
Павел Могилевец
65
22
Дюпин
Юрий Дюпин
90
Запасные
1
Волк
Давид Волк
51
Агапов
Илья Агапов
56
Седов
Максим Седов
99
Закиров
Камиль Закиров
70
Кипиани
Николай Кипиани
29
Денисов
Виталий Денисов
3
Плиев
Константин Плиев
23
Коновалов
Иван Коновалов
20
Марков
Евгений Марков
77
Акбашев
Роман Акбашев
6
Башкиров
Евгений Башкиров
ЦСКА
мин
9
Чалов
Федор Чалов
41'
41'
90
31
Шарлия
Звонимир Шарлия
90
17
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
68
25
Бистрович
Кристиян Бистрович
89
8
Влашич
Никола Влашич
90
98
Обляков
Иван Обляков
90
78
Дивеев
Игорь Дивеев
46
7
Ахметов
Ильзат Ахметов
90
23
Магнуссон
Хердур Магнуссон
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
Запасные
18
Н'Диай
Лассана Н'Диай
19
Нисимура
Такума Нисимура
29
Бийол
Яка Бийол
20
Кучаев
Константин Кучаев
1
Помазун
Илья Помазун
15
Ефремов
Дмитрий Ефремов
5
Васин
Виктор Васин
14
Набабкин
Кирилл Набабкин