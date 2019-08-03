Крылья Советов
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
3
Чернов
Никита Чернов
90
50
Карпов
Максим Карпов
90
22
Анюков
Александр Анюков
66
99
Канунников
Максим Канунников
90
8
Гацкан
Александр Гацкан
90
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
73
20
Мияилович
Срджан Мияилович
79
77
Кабутов
Дмитрий Кабутов
90
7
Соболев
Александр Соболев
88'
90
Запасные
14
Гынсарь
Раду Гынсарь
52
Смирнов
Данила Смирнов
44
Овсянников
Богдан Овсянников
9
Радонич
Деян Радонич
69
Голенков
Егор Голенков
10
Терехов
Антон Терехов
17
Зиньковский
Антон Зиньковский
28
Антон
Пол Антон
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
33
Конюхов
Евгений Конюхов
44
Чичерин
Никита Чичерин
Локомотив
мин
1
Гилерме Алвим
Гилерме
90
31
Рыбус
Мацей Рыбус
90
5
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
14
Чорлука
Ведран Чорлука
85
17
Игнатьев
Владислав Игнатьев
90
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
90
6
Баринов
Дмитрий Баринов
90
59
Миранчук
Алексей Миранчук
90
5
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
90'
90
11
Миранчук
Антон Миранчук
90
9
Смолов
Федор Смолов
15'
90
Запасные
4
Серкейра
Мурило Серкейра
34
Магкеев
Станислав Магкеев
69
Куликов
Даниил Куликов
94
Коломейцев
Александр Коломейцев
77
Коченков
Антон Коченков
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
3
Идову
Брайан Идову
67
Тугарев
Роман Тугарев
89
Дорофеев
Никита Дорофеев
84
Лысов
Михаил Лысов
30
Медведев
Никита Медведев