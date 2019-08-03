Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
90
6
Дуглас
Дуглас Сантос
90
6
Иванович
Бранислав Иванович
90
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
90
18
Жирков
Юрий Жирков
86
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
69
16
Барриос
Вильмар Барриос
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
90
19
Сутормин
Алексей Сутормин
71
7
Азмун
Сердар Азмун
90
22
Дзюба
Артем Дзюба
90'
90
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
24
Ригони
Эмилиано Ригони
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
19
Смольников
Игорь Смольников
90
Мевля
Миха Мевля
21
Ерохин
Александр Ерохин
38
Мусаев
Леон Мусаев
77
Джорджевич
Лука Джорджевич
14
Кузяев
Далер Кузяев
8
Малком
Малком
2
Маммана
Эмануэль Маммана
Краснодар
мин
39
Сафонов
Матвей Сафонов
90
6
Рамирес
Кристиан Рамирес
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
5
Спайич
Урош Спайич
90
98
Петров
Сергей Петров
77
88
Камболов
Руслан Камболов
90
10
Вилена
Тонни Вилена
90
17
Ольссон
Кристоффер Ольссон
90
21
Намли
Юнес Намли
60
9
Арисленес
Ари
90
7
Кабелья
Реми Кабелья
57
Запасные
31
Ещенко
Сергей Ещенко
33
Берг
Маркус Берг
1
Крицюк
Станислав Крицюк
89
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
3
Фьолусон
Йон Гудни Фьолусон
77
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
85
Игнатьев
Иван Игнатьев
93
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов