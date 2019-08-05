Ахмат
мин
59
Харин
Евгений Харин
49'
90
20
Нижич
Зоран Нижич
90
11
Исмаэл
Исмаэл
90
77
Бериша
Бернард Бериша
46
4
Анхель
Вилькер Анхель
90
23
Швец
Антон Швец
90
17
Мбенг
Аблае Мбенг
78
40
Уциев
Ризван Уциев
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
19
Иванов
Олег Иванов
72
16
Городов
Евгений Городов
90
Запасные
5
Мусалов
Магомед Мусалов
9
Михаляк
Конрад Михаляк
8
Шиманьски
Дамьян Шиманьски
9
Понсе
Андрес Понсе
33
Гудиев
Виталий Гудиев
21
Роши
Одисе Роши
6
Гащенков
Михаил Гащенков
7
Кадыров
Халид Кадыров
95
Митришев
Магомед Митришев
8
Глушаков
Денис Глушаков
Оренбург
мин
6
Готлиб
Эдуард Готлиб
84
16
Алвеш
Рикарду Алвеш
90
8
Мишкич
Даниэль Мишкич
90
20
Фамейе
Джоэл Фамейе
59
7
Деспотович
Джордже Деспотович
64'
90
13
Терехов
Сергей Терехов
90
32
Кулишев
Артем Кулишев
90
15
Зотов
Георгий Зотов
68
31
Шахов
Виталий Шахов
90
3
Сиваков
Михаил Сиваков
90
56
Довбня
Александр Довбня
90
Запасные
11
Чуканов
Андреа Чуканов
76
Бидловский
Давид Бидловский
60
Козлов
Савелий Козлов
5
Аюпов
Тимур Аюпов
1
Руденко
Александр Руденко
77
Маляров
Никита Маляров