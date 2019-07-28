ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
98
Обляков
Иван Обляков
90
14
Магнуссон
Хердур Магнуссон
90
78
Дивеев
Игорь Дивеев
90
5
Васин
Виктор Васин
33
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
77
Ахметов
Ильзат Ахметов
84
8
Влашич
Никола Влашич
90
25
Бистрович
Кристиян Бистрович
46
9
Чалов
Федор Чалов
42'
90
17
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
90
Запасные
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
87
Марадишвили
Константин Марадишвили
20
Шарлия
Звонимир Шарлия
18
Н'Диай
Лассана Н'Диай
19
Нисимура
Такума Нисимура
29
Бийол
Яка Бийол
71
Тикнизян
Наяир Тикнизян
89
Кучаев
Константин Кучаев
44
Кырнац
Георгий Кырнац
29
Чернов
Никита Чернов
1
Помазун
Илья Помазун
15
Ефремов
Дмитрий Ефремов
Локомотив
мин
1
Гилерме Алвим
Гилерме
90
31
Рыбус
Мацей Рыбус
90
4
Серкейра
Мурило Серкейра
90
14
Чорлука
Ведран Чорлука
90
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
56
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
83
6
Баринов
Дмитрий Баринов
90
59
Миранчук
Алексей Миранчук
90
5
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
90
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
90
24
Эдерзито
Эдер
90
Запасные
5
Хеведес
Бенедикт Хеведес
9
Смолов
Федор Смолов
34
Магкеев
Станислав Магкеев
94
Коломейцев
Александр Коломейцев
77
Коченков
Антон Коченков
69
Куликов
Даниил Куликов
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
3
Идову
Брайан Идову
67
Тугарев
Роман Тугарев
89
Дорофеев
Никита Дорофеев
30
Медведев
Никита Медведев
84
Лысов
Михаил Лысов