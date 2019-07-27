Уфа
мин
74
Фомин
Даниил Фомин
21'
90
10
Тилль
Оливье Тилль
82
55
Табидзе
Джемал Табидзе
90
44
Игбун
Сильвестр Игбун
90
8
Карп
Кэтэлин Карп
90
33
Сухов
Александр Сухов
90
77
Алиев
Азер Алиев
90
15
Пуцко
Александр Пуцко
90
99
Козлов
Андрей Козлов
74
3
Аликин
Павел Аликин
90
31
Беленов
Александр Беленов
90
Запасные
34
Мохбалиев
Тургай Мохбалиев
17
Гиоргобиани
Николай Гиоргобиани
11
Бизяк
Ловро Бизяк
91
Власов
Андрей Власов
99
Емельянов
Данила Емельянов
1
Чернов
Алексей Чернов
16
Шафинский
Юрий Шафинский
9
Ваньек
Ондрей Ваньек
57
Кротов
Вячеслав Кротов
5
Йокич
Боян Йокич
13
Засеев
Азамат Засеев
Крылья Советов
мин
7
Соболев
Александр Соболев
84
17
Зиньковский
Антон Зиньковский
90
50
Карпов
Максим Карпов
90
14
Гынсарь
Раду Гынсарь
74
20
Мияилович
Срджан Мияилович
25'
90
77
Кабутов
Дмитрий Кабутов
90
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
8
Гацкан
Александр Гацкан
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
22
Анюков
Александр Анюков
70
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
Запасные
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
52
Смирнов
Данила Смирнов
81
Овсянников
Богдан Овсянников
9
Радонич
Деян Радонич
69
Голенков
Егор Голенков
28
Антон
Пол Антон
33
Конюхов
Евгений Конюхов
99
Канунников
Максим Канунников
10
Терехов
Сергей Терехов
44
Чичерин
Никита Чичерин