Матч завершен
Уфа
Уфа
Фомин 21'
Полуяхтов 33'
2 : 1
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Мияилович 25'
РПЛ, 3 тур

РПЛ,

3 тур

Россия
27 июля 2019, 14:00 МСК
27.07.2019, 14:00 МСК
суббота
Василий Казарцев
Василий Казарцев
Главный Судья
Составы
Уфа
мин
74
Фомин
Даниил Фомин
21'
21'
90
10
Тилль
Оливье Тилль
82
55
Табидзе
Джемал Табидзе
90
44
Игбун
Сильвестр Игбун
90
8
Карп
Кэтэлин Карп
90
33
Сухов
Александр Сухов
90
77
Алиев
Азер Алиев
90
15
Пуцко
Александр Пуцко
90
99
Козлов
Андрей Козлов
74
3
Аликин
Павел Аликин
90
31
Беленов
Александр Беленов
90
Запасные
34
Мохбалиев
Тургай Мохбалиев
17
Гиоргобиани
Николай Гиоргобиани
11
Бизяк
Ловро Бизяк
91
Власов
Андрей Власов
99
Емельянов
Данила Емельянов
1
Чернов
Алексей Чернов
16
Шафинский
Юрий Шафинский
9
Ваньек
Ондрей Ваньек
57
Кротов
Вячеслав Кротов
5
Йокич
Боян Йокич
13
Засеев
Азамат Засеев
Крылья Советов
мин
7
Соболев
Александр Соболев
84
17
Зиньковский
Антон Зиньковский
90
50
Карпов
Максим Карпов
90
14
Гынсарь
Раду Гынсарь
74
20
Мияилович
Срджан Мияилович
25'
25'
90
77
Кабутов
Дмитрий Кабутов
90
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
8
Гацкан
Александр Гацкан
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
22
Анюков
Александр Анюков
70
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
Запасные
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
52
Смирнов
Данила Смирнов
81
Овсянников
Богдан Овсянников
9
Радонич
Деян Радонич
69
Голенков
Егор Голенков
28
Антон
Пол Антон
33
Конюхов
Евгений Конюхов
99
Канунников
Максим Канунников
10
Терехов
Сергей Терехов
44
Чичерин
Никита Чичерин