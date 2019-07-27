Тамбов
мин
88
Шелия
Гиорги Шелия
90
-
Таказов
Сослан Таказов
69'
90
27
Гогуа
Седрик Гогуа
29'
90
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
3
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
90
77
Костюков
Михаил Костюков
67
6
Кулик
Владислав Кулик
57
25
Карасев
Павел Карасев
90
92
Чуперка
Валерий Чуперка
90
8
Килин
Антон Килин
76
14
Аппаев
Хызыр Аппаев
90
Запасные
11
Муйва
Олабиран Муйва
9
Мамтов
Хасан Мамтов
99
Маркелов
Иван Маркелов
-
Рыбин
Алексей Рыбин
19
Конате
Мохамед Конате
23
Кленкин
Данил Кленкин
50
Сугробов
Владимир Сугробов
-
Чернышов
Олег Чернышов
55
Осипенко
Максим Осипенко
Спартак
мин
98
Максименко
Александр Максименко
90
6
Лукас
Айртон Лукас
90
14
Джикия
Георгий Джикия
90
2
Жиго
Самуэль Жиго
90
92
Рассказов
Николай Рассказов
82
22
Понсе
Эсекьель Понсе
65
8
Гулиев
Аяз Гулиев
46
11
Фернандо Лукас
Фернандо
90
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
10
Бакаев
Зелимхан Бакаев
90
12
Адриано
Луис Адриано
90
Запасные
21
Баду
Малколм Баду
26
Умяров
Наиль Умяров
87
Бакаев
Солтмурад Бакаев
22
Игнатов
Михаил Игнатов
56
Гапонов
Илья Гапонов
37
Мелкадзе
Георгий Мелкадзе
32
Ребров
Артем Ребров
57
Селихов
Александр Селихов
88
Ташаев
Александр Ташаев
19
Мирзов
Резиуан Мирзов
29
Кутепов
Илья Кутепов
49
Джано
Джано