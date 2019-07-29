Рубин
мин
11
Давиташвили
Зурико Давиташвили
90
21
Кварацхелия
Хвича Кварацхелия
90
69
Степанов
Данил Степанов
90
5
Уремович
Филип Уремович
90
10
Коновалов
Игорь Коновалов
90
80
Сорокин
Егор Сорокин
90
33
Данченко
Олег Данченко
90
7
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
90
18
Могилевец
Павел Могилевец
90
20
Марков
Евгений Марков
46
22
Дюпин
Юрий Дюпин
90
Запасные
70
Кипиани
Николай Кипиани
59
Макаров
Никита Макаров
1
Волк
Давид Волк
26
Микелтадзе
Бека Микелтадзе
51
Агапов
Илья Агапов
56
Седов
Максим Седов
8
Кьяртанссон
Видар Кьяртанссон
29
Денисов
Виталий Денисов
3
Плиев
Константин Плиев
23
Коновалов
Иван Коновалов
77
Акбашев
Роман Акбашев
Ахмат
мин
59
Харин
Евгений Харин
90
20
Нижич
Зоран Нижич
90
11
Исмаэл
Исмаэл
90
77
Бериша
Бернард Бериша
90
23
Швец
Антон Швец
90
17
Мбенг
Аблае Мбенг
72
40
Уциев
Ризван Уциев
90
6
Гащенков
Михаил Гащенков
85
15
Семенов
Андрей Семенов
90
19
Иванов
Олег Иванов
90
16
Городов
Евгений Городов
90
Запасные
42
Мелихов
Александр Мелихов
9
Михаляк
Конрад Михаляк
8
Шиманьски
Дамьян Шиманьски
18
Понсе
Андрес Понсе
5
Мусалов
Магомед Мусалов
33
Гудиев
Виталий Гудиев
21
Роши
Одисе Роши
10
Кадыров
Халид Кадыров
7
Митришев
Магомед Митришев