Оренбург
мин
56
Довбня
Александр Довбня
90
13
Терехов
Сергей Терехов
90
66
Козлов
Савелий Козлов
90
31
Шахов
Виталий Шахов
90
3
Сиваков
Михаил Сиваков
90
12
Малых
Андрей Малых
46
8
Мишкич
Даниэль Мишкич
90
32
Кулишев
Артем Кулишев
69
10
Алвеш
Рикарду Алвеш
90
11
Чуканов
Андреа Чуканов
65
9
Деспотович
Джордже Деспотович
90
Запасные
29
Афонин
Вадим Афонин
57
Болотов
Евгений Болотов
76
Бидловский
Давид Бидловский
15
Зотов
Георгий Зотов
77
Маляров
Никита Маляров
20
Фамейе
Джоэл Фамейе
1
Руденко
Александр Руденко
5
Аюпов
Тимур Аюпов
88
Галаджан
Артем Галаджан
Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
90
6
Дуглас
Дуглас Сантос
90
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
90
6
Иванович
Бранислав Иванович
90
3
Терентьев
Денис Терентьев
72
19
Сутормин
Алексей Сутормин
90
16
Барриос
Вильмар Барриос
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
90
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
90
7
Азмун
Сердар Азмун
1'
69
22
Дзюба
Артем Дзюба
55'
79
Запасные
77
Джорджевич
Лука Джорджевич
23
Прохин
Данила Прохин
24
Ригони
Эмилиано Ригони
90
Мевля
Миха Мевля
38
Мусаев
Леон Мусаев
2
Маммана
Эмануэль Маммана
41
Кержаков
Михаил Кержаков
21
Ерохин
Александр Ерохин
18
Жирков
Юрий Жирков